TFF 1.Lig’de kritik mücadele! Play-off hedefi olan 2 takım karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor sahasında Akhisarspor’u ağırlıyor. Adana Demirspor’da bu hafta oldukça yoğun geçti. Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in görevine son verildi. Cüneyt Dumlupınar, Adana Demirspor’un başında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçla ilgili oldukça fazla arama yapılıyor. Peki, Adana Demirspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Uğur Tütüneker ile yollarını ayıran Adana Demirspor, kritik Akhisarspor maçına çıkıyor. Kritik maç öncesi Adana Demirspor'da stoper Joher Khadim Rassoul, süresiz kadro dışı bırakıldı. Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor ise kazanarak Süper Lig yolundaki rakibini geçmeyi amaçlıyor. Yılmaz Vural maçtan önce yaptığı açıklamada ilk iki hedefinin olduğunu belirterek "Çok önemli bir haftadan geçiyoruz. Bu maçları kazanırsak ilk 2 yarışında büyük avantaj elde ederiz. Önceliğimiz Adana Demirspor randevusu" dedi.

ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Adana Demirspor-Akhisarspor mücadelesi TSİ 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Adana Demirspor- Akhisarspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

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