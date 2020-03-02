02 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altınordu'nun serisini Altay bozdu!

Altınordu'nun serisini Altay bozdu!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.03.2020

1. Lig'de evinde 'yu 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Altınordu'nun 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Altay bu sonuçla zirve yarışını sürdürürken, Altınordu ise kümede kalma yolunda bir yara aldı.

1'inci Lig'de derbide 'a 1-0 mağlup olan 'nun Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bornova'da ilk yarıda 20 Ekim 2019'da Altay'a 3-0 yenildikten sonra çıktığı 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 galibiyet alarak 19 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, uzun aradan sonra, bir kez daha siyah-beyazlı takıma mağlup olarak sahadan eli boş ayrıldı. Ligde 27 puanda kalarak 14'üncü sıradan kurtulamayan temsilcisi, kalan 9 haftada korkulu rüya görmemek için mücadele edecek. Derbinin mücadele olarak keyifli, pozisyon olarak kısır geçtiğini ifade eden teknik direktör , "İlk 15 dakikada Altay'ın baskısı vardı. Daha sonra topa sahip olan ve pozisyonlar bulan taraf biz olduk. İkinci yarıda çok pas hatası yaptık. Rakip 10 kişi kaldı, ancak böyle maçlar zordur. Kaptırdığımız toptan gol yedik. Belki de rakibe verdiğimiz tek pozisyon golle sonuçlandı. Hamleler yapıp etkili olmaya çalıştık ama bir türlü golü bulamadık. Son 15 dakikalık bölüm durarak geçti. Oyun soğudu" diye konuştu.

Gol düellosunda kazanan yok haberin devamı

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