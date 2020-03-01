01 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ümraniyespor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor galibiyeti koruyamadı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. ekibinin golü 'den gelirken, temsilcisinin golünü kaydetti.

1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile , karşı karşıya geldi. İki takım, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 70. dakikada 'den gelirken, ekibinin golünü 6. dakikada kaydetti.

Öte yandan Bursaspor'da golün sahibi Shehu Abdullah, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 41'e yükseltti ve 4. sırada kaldı. Puanını 36 yapan Ümraniyespor ise 8. sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, 7 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

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