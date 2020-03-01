TFF 1. Lig: Ümraniyespor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibinin golü Riad Nouri'den gelirken, Bursa temsilcisinin golünü Shehu Abdullah kaydetti.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Bursaspor, karşı karşıya geldi. İki takım, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 70. dakikada Riad Nouri'den gelirken, Bursa ekibinin golünü 6. dakikada Shehu Abdullah kaydetti.
Öte yandan Bursaspor'da golün sahibi Shehu Abdullah, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bursaspor bu sonuçla puanını 41'e yükseltti ve 4. sırada kaldı. Puanını 36 yapan Ümraniyespor ise 8. sıradaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, 7 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.
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