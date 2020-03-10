10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig’de Altay-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

TFF 1. Lig’de Altay-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

1. Lig’de lider zorlu deplasmanına çıkıyor. Gelecek sene Süper Lig’e çıkmak isteyen iki takımın maçı tüm dikkatleri üzerine topladı. ’de yarış kızıştı! Zirve yarışında liderliği kimseye bırakmayan Hatayspor, play-off hedefini sürdüren Altay deplasmanında boy gösterecek. Ligde yer alan birçok takımı ilgilendiren karşılaşmada Hatayspor’un kaybetmeye tahammülü yok. Futbolseverler maçla ilgili birçom arama yapıyor. Peki, Altay-Hatayspor ? Ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

Bu sezon belki de Süper Lig'den daha heyecanlı maçlara sahne olan 1. Lig'de hem düşme hattı hem de zirve yarışı git gide kızışıyor. Özellikle bu hafta oldukça önemli karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, haftanın en önemli karşılaşması olarak - mücadelesi dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor, B.B Erzurumspor ile berabere kaldı. Bu puan kaybı Süper Lig hesabı yapan takımların iştahını kabartmayı başardı. Özellikle B.B Erzurumspor, Bu hafta Altay karşısında Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

ALTAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig tadında bir yarış içerisinde olan ekiplerinin gözü kulağı bu maçta olacak. En yakın rakibi ile arasında 5 puan fark bulunan Hatayspor'un Altay ile oynayacağı maç TSİ bugün saat 16:30'da oynanacak.

ALTAY-HATAYSPOR HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Altay-Hatayspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.

TFF 1. Lig Boluspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda? haberin devamı

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