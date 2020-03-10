10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Bal-Kes’ten Timsah’a gözdağı

Bal-Kes’ten Timsah’a gözdağı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Adana’dan 1 puanla dönen Balıkesir, şampiyonluk adayı Bursa karşısında 3 puan hedefliyor.

Adana'dan 1 puanla dönen Balıkesir, şampiyonluk adayı Bursa karşısında 3 puan hedefliyor. Deplasmanda ile yapacakları maça hazır olduklarını belirten Teknik Direktör , "Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.
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