TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ramazan Civelek ve 55. dakikada Fatih Kuruçuk kaydetti.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ie Eskişehirspor, Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibini Ramazan Civelek ve Fatih Kuruçuk'un attığı gollerle yenerek çıkışını sürdürdü. Konuk ekipte Ekrem Kılıçarslan, mücadelenin 81. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karagümrük, bu sonuçla puanını 37'e yükselterek ilk 3 için iddiasını sürdürdü. Son sırada yer alan Eskişehirspor ise 16 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, 29 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Osmanlıspor'a konuk olacak. Eskişehirspor ise aynı gün saat 16.30'da sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak.

DİĞER