25 Şubat 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor deplasmanda kayıp
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.02.2020

1. Lig'in 24. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada ve 55. dakikada kaydetti.

1. Lig'in 24. haftasında ie , Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini ve 'un attığı gollerle yenerek çıkışını sürdürdü. Konuk ekipte Ekrem Kılıçarslan, mücadelenin 81. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karagümrük, bu sonuçla puanını 37'e yükselterek ilk 3 için iddiasını sürdürdü. Son sırada yer alan Eskişehirspor ise 16 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, 29 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te 'a konuk olacak. Eskişehirspor ise aynı gün saat 16.30'da sahasında ile karşılaşacak.

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