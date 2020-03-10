10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig Boluspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?

TFF 1. Lig Boluspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

1. Lig’de zirve yarışı kadar düşme potasındaki maçlarda oldukça heyecan veriyor. Futbolseverler bugün muhteşem bir karşılaşmaya şahit olacaklar. sahasında ’u ağırlayacak. Düşme hattındaki iki takımın mücadelesi ligin kaderi için oldukça önemli. Aralarında 2 puan olan iki ekibin maçında kazanan bir diğer takıma büyük zorluk yaşatacak. Peki, Boluspor-Adanaspor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman ? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

1. Lig'de düşme hattı alev alacak. ve , ligin kaderini etkileyecek bir karşılaşmaya çıkacaklar. 21 puandaki Boluspor, 19 puanı bulunan turuncu beyazlı rakibi Adanaspor ile karşılaşacak. Boluspor son 3 maçından beraberlikle ayrılmayı başardı. İki takımında 3'er galibiyeti bulunuyor. Karşılaşmanın sonucunu büyük bir merakla bekleyen birçok takım bulunuyor. Karşılaşma birçok kişi için büyük heyecana sahne olacak.

BOLUSPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in kaderini oldukça yakından ilgilendiren dev karşılaşma için sporseverler maç detaylarını araştırmaya başladı. Boluspor-Adanaspor maçı saat 14:00'da yayınlanacak.

BOLUSPOR-ADANASPOR MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Boluspor-Adanaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.

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