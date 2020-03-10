10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Altay 2-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Hatayspor deplasmanda kayıp
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

1. Lig'in 27. haftasında , sahasında lider 'u 2-1 mağlup etti. ekibine galibiyeti getiren golleri (2) kaydederken, Konuk takımın tek golünü (p) kaydetti.

1. Lig'in 27. haftasında ile , Altay Alsancak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 59 (p) ve 82. dakikalarda 'nun attığı gollerle 2-1 galip ayrılarak play-off iddiasını sürdürdü. Lider Hatayspor'un tek golü ise 56. dakikada (p) kaydetti.

Hatayspor bu sonuçla 50 puanla zirvedeki yerini korurken, puanını 42'ye çıkaran Altay, maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay, 14 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise 15 Mart Pazar günü saat 14.00'te Ümraniyespor'u ağırlayacak.


Erzurumspor'a zirve yarışında ağır darbe haberin devamı
Boluspor son dakikalarda açıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Erzurumspor'a zirve yarışında ağır darbe Erzurumspor'a zirve yarışında ağır darbe
Boluspor son dakikalarda açıldı Boluspor son dakikalarda açıldı
TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör