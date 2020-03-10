TFF 1. Lig: Altay 2-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altay, sahasında lider Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Marco Paixao (2) kaydederken, Konuk takımın tek golünü Mesut Çaytemel (p) kaydetti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altay ile Hatayspor, Altay Alsancak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 59 (p) ve 82. dakikalarda Marco Paixao'nun attığı gollerle 2-1 galip ayrılarak play-off iddiasını sürdürdü. Lider Hatayspor'un tek golü ise 56. dakikada Mesut Çaytemel (p) kaydetti.
Hatayspor bu sonuçla 50 puanla zirvedeki yerini korurken, puanını 42'ye çıkaran Altay, maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay, 14 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise 15 Mart Pazar günü saat 14.00'te Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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