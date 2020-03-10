TFF 1. Lig: Altay 2-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında zirve yarışını sürdüren BB Erzurumspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İstanbul temsilcisi, rakibini Artur Sobiech (2) ve Brahim Darri'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek ilk 3 sıra için iddiasını sürdürdü.