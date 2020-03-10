TFF 1. Lig: BB Erzurumspor 1-3 Karagümrük | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27. haftasında zirve yarışını sürdüren BB Erzurumspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İstanbul temsilcisi, rakibini Artur Sobiech (2) ve Brahim Darri'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek ilk 3 sıra için iddiasını sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Lider Hatayspor'u takibini sürdüren ev sahibi takım, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramadı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 78 ve 83. dakikalarda Artur Sobiech ve 80. dakikada Brahim Darri'den gelirken, ev sahibi takımın tek golünü 44. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Öte yandan Karagümrük'te ikinci golün sahibi Brahim Darri, 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla zirve yarışında ağır yara alan BB Erzurumspor 46 puanla 2. sırada kalırken, puanını 42'ye yükselten Karagümrük 5. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da Akhisaspor deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise 14 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da sahasında Altay'ı ağırlayacak.
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