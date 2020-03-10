10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor 1-3 Karagümrük | MAÇ SONUCU

Erzurumspor'a zirve yarışında ağır darbe
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

1. Lig'in 27. haftasında zirve yarışını sürdüren , sahasında 'ü konuk etti. temsilcisi, rakibini (2) ve 'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek ilk 3 sıra için iddiasını sürdürdü.

1. Lig'in 27. haftasında ile kozlarını paylaştı. Lider Hatayspor'u takibini sürdüren ev sahibi takım, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 78 ve 83. dakikalarda ve 80. dakikada 'den gelirken, ev sahibi takımın tek golünü 44. dakikada kaydetti. Öte yandan Karagümrük'te ikinci golün sahibi Brahim Darri, 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla zirve yarışında ağır yara alan BB 46 puanla 2. sırada kalırken, puanını 42'ye yükselten Karagümrük 5. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da Akhisaspor deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise 14 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da sahasında Altay'ı ağırlayacak.


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