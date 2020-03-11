11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'da kadro dışı!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2020

1. Lig ekiplerinden 'da stoper Joher Khadim , süresiz bırakıldı.

Mavi-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmemesi ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle Senegalli stoper 'le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede de aynı tavırları sergileyen Rassoul'ün, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla süresiz bırakıldığı kaydedildi.

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