TFF 1. Lig: Boluspor 2-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller İsmail Konuk ve Gökhan Sazdağı'ndan gelirken, Adana temsilcisinin tek golünü Mbilla Etame kaydetti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor ile Adanaspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi takım, 82. dakikada İsmail Konuk ve 86. dakikada Gökhan Sazdağı'nın attığı gollerle mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Adanaspor'un tek golü ise 15. dakikada Mbilla Etame'den geldi.
Bu sezonki 4. galibiyetini alan Boluspor, puanını 24'e çıkararak 15. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Adanaspor ise 19 puanla 17. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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