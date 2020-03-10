10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Boluspor 2-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU

Boluspor son dakikalarda açıldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

1. Lig'in 27. haftasında , sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller ve 'ndan gelirken, Adana temsilcisinin tek golünü kaydetti.

1. Lig'in 27. haftasında ile , Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi takım, 82. dakikada ve 86. dakikada 'nın attığı gollerle mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Adanaspor'un tek golü ise 15. dakikada 'den geldi.

Bu sezonki 4. galibiyetini alan Boluspor, puanını 24'e çıkararak 15. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Adanaspor ise 19 puanla 17. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda ile karşılaşacak. Adanaspor ise 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.


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