27 Şubat 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Bursaspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

Gol düellosunda kazanan yok
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.02.2020

1. Lig'in 24. haftasında , 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahasında ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Ev sahibi ekibin golleri Seleznyov ve Kubilay'dan gelirken, temsilcisinin gollerini Putsila ve Paixao kaydetti.

1. Lig'in 24. haftasında ile , Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı takım, taraftarın önünde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bursaspor'un gollerini 40. dakikada Yevhen Seleznyov ve 56. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydederken, Altay'ın golleri 25. dakikada Anton Putsila ve 31. dakikada Marco Paixao'dan geldi.

Bursaspor bu sonuçla puanını 40'a yükselterek 4. sırada yer alırken, puanını 35'e çıkaran Altay, 6. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, 1 Mart Pazar günü saat 13.00'te Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Altay ise aynı gün saat 19.00'da sahasında Altınordu ile karşılaşacak.

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