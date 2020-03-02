02 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor savunması alarm veriyor!

Bursaspor savunması alarm veriyor!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.03.2020

1. Lig ekiplerinden son 6 maçında gol yedi. Yeşil-beyazlılar son olarak oynadığı Ümraniyespor karşısında da kalesini gole kapatamadı. Bursaspor ligde 41 puanla 4. sırada bulunuyor.

, ligde oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapatamazken; bu sezon ligde 7'nci kez bir maçı eksik tamamladı.

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda karşılaştığı Cesar Grup Ümraniyespor maçında da galibiyete hasret kalan Bursaspor, kazanmakta zorlanıyor. Erzurumspor ve Altay maçındaki kayıpların ardından sıralamada da gerileyen yeşil beyazlılar, 25'inci haftayı 4'üncü basamakta tamamladı. Lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı 8 olan temsilcisinin, ikinci BB Erzurumspor ile puan farkı da 4'e çıktı.

SON 6 MAÇTA GOL YEDİ

Yeşil beyazlıların, son maçlarında en büyük sorununu ise savunma oluşturdu. Deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yenmesinin ardından son son 6 mücadelede de kalesini gole kapatamayan Bursa temsilcisi, bu süreçte 9 golü ağlarında gördü. ekibi karşısında da öne geçmesine karşın rakibin golüne engel olamayarak sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Bursaspor, ligin ilk 10 basamağındaki ekipler arasında en fazla golü kalesinde gören ekiplerden de biri oldu.

KART SORUNU

Bursaspor diğer yandan, bu sezonki mücadelelerinin önemli bir kısmını 11 kişi tamamlayamadı. Son oynanan mücadelede kırmızı kart görürken; yeşil beyazlılar, bu sezon ligde 7'nci kez maçı 10 kişi tamamladı. Geçtiğimiz sezon ise 'de mücadele eden Bursa temsilcisi, yalnızca sezonun son haftasındaki maçta eksik kalmıştı. Bu hafta İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, kart cezalısı Abdullahi Shehu ve cezası devam eden 'dan faydalanamayacak.

Bursaspor hakem yönetimine tepkili! haberin devamı

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