28 Şubat 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Osman Özköylü Boluspor'dan ayrıldı

Osman Özköylü Boluspor'dan ayrıldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.02.2020

1. Lig ekiplerinden 'da alınan kötü sonuçların faturası 'ye kesildi. Boluspor, 24 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

1. Lig takımlarından , ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirildiği bildirildi. Açıklamada, Özköylü ve ekibine, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu. Boluspor, 24 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Gol düellosunda kazanan yok haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisarspor'da tek hedef 3 puan Akhisarspor'da tek hedef 3 puan
İşitme engelliler için bir dakikalık 'sessizlik' İşitme engelliler için bir dakikalık 'sessizlik'
Gol düellosunda kazanan yok Gol düellosunda kazanan yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör