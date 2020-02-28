Osman Özköylü Boluspor'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da alınan kötü sonuçların faturası Teknik Direktör Osman Özköylü'ye kesildi. Boluspor, 24 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirildiği bildirildi. Açıklamada, Özköylü ve ekibine, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu. Boluspor, 24 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

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