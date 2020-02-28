Akhisarspor'da tek hedef 3 puan
Sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak isteyen Akhisarspor bu hafta karşılaşaçağı rakibi Eskişehirspor karşısında hedefi 3 puan olarak belirledi. Deplasmandan galibiyet çıkarmak isteyen Yılmaz Vural'ın öğrencileri, 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
TFF 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Akhisarspor, yarın düşme hattında son sırada bulunan Eskişehirspor'a konuk olacak.
Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 16.30'da start alacak karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek. Yeşil-siyahlılarda cezalı duruma düşen son haftaların formda ismi Bjarnason görev yapamayacak. Ligde 1 hafta içinde üçüncü maça çıkacaklarını hatırlatan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, rakibi kesinlikle hafife almayacaklarını söyledi. Çarşamba günü 2-0 kazandıkları Giresunspor maçından 3 gün sonra eski takımlarından Eskişehir'le deplasmanda oynayacaklarını belirten Vural, "Disiplin içinde, Giresun maçında olduğu gibi soğukkanlı davranarak mücadele edeceğiz. Yarışta bizimde olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Ligde zirve ve Play-Off için çok aday var. Puan cetveli bunu gösteriyor. Eskişehir'den mutlaka puanlarla dönmek istiyoruz" dedi. Ligde Akigo'nun 35, 9 puanı silinen Eskişehirspor'un ise 16 puanı bulunuyor.
Akhisarspor'un muhtemel 11'i şöyle;
Gökhan, Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Onur, Rotman, Muhammet Reis, Erhan, Burhan (Ergin), Cikalleshi.
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