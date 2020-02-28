28 Şubat 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Bursaspor kalesi alarm veriyor

Bursaspor kalesi alarm veriyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.02.2020

, 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. En son Altay ile evinde oynayan yeşil-beyazlılar bu maçtada kalesini gole kapatamadı ve kötü istatistiğini devam ettirdi.

Yeşil-beyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.

1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 2-2 berabere kalan 'da takım savunması alarm veriyor. Timsah, oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde son 5 haftada çıktığı hiçbir maçı gol yemeden bitiremedi ve bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. En son 24 Ocakta Akhisarspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Bursaspor, sonraki 5 mücadelede bunu başaramadı. Timsah, bu süreçte ve 'dan 1, , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay'dan ise ikişer gol yedi.

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