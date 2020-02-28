Bursaspor kalesi alarm veriyor
Bursaspor, TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. En son Altay ile evinde oynayan yeşil-beyazlılar bu maçtada kalesini gole kapatamadı ve kötü istatistiğini devam ettirdi.
Yeşil-beyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da takım savunması alarm veriyor. Timsah, oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde son 5 haftada çıktığı hiçbir maçı gol yemeden bitiremedi ve bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. En son 24 Ocakta Akhisarspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Bursaspor, sonraki 5 mücadelede bunu başaramadı. Timsah, bu süreçte Eskişehirspor ve Adana Demirspor'dan 1, Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay'dan ise ikişer gol yedi.
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