Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi!

Adanaspor'da Eyüp Arın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Coşkun Demirbakan getirildi. Tecrübeli teknik adamla anlaşıldığını resmi internet sitesinden duyuran turuncu-beyazlılar, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da Eyüp Arın'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Demirbakan'ın, başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği ve kendisiyle mutabakat sağlandığı aktarıldı. Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti.

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