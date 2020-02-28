28 Şubat 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi!

Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.02.2020

'da 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Tecrübeli teknik adamla anlaşıldığını resmi internet sitesinden duyuran turuncu-beyazlılar, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

1. Lig ekibi 'da 'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Demirbakan'ın, başkan ile 'da bir araya geldiği ve kendisiyle mutabakat sağlandığı aktarıldı. Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti.

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