11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2020

TFF 1.Lig’de çıkış arayan iki takım karşı karşıya gelecek. , zorlu deplasmanına konuk oluyor. Son dönemlerde formsuzluğu ile dikkat çeken iki takımda da ortak parola galibiyet. Karşılaşma ile ilgili taraftarlar Google’da aramalar yapmaya başladı. Peki, Ekol Göz Menemenspor-Ümraniyespor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de son dönemlerde formsuz bir grafik çizen , çıkış peşinde olan 'a konuk olacak. Oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Menemenspor, zorlu Ümraniye deplasmanında galibiyet almak istiyor. Sarı kart cezalısı olan Ali keten ve Taşkın Çalış karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

'de günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ümraniyespor-Menemenspor mücadelesi TSİ 14:00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Ümraniyespor-Menemenspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

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