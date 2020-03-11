Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig’de çıkış arayan iki takım karşı karşıya gelecek. Ekol Göz Menemenspor, zorlu Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor. Son dönemlerde formsuzluğu ile dikkat çeken iki takımda da ortak parola galibiyet. Karşılaşma ile ilgili taraftarlar Google’da aramalar yapmaya başladı. Peki, Ekol Göz Menemenspor-Ümraniyespor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de son dönemlerde formsuz bir grafik çizen Ekol Göz Menemenspor, çıkış peşinde olan Ümraniyespor'a konuk olacak. Oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Menemenspor, zorlu Ümraniye deplasmanında galibiyet almak istiyor. Sarı kart cezalısı olan Ali keten ve Taşkın Çalış karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ümraniyespor-Menemenspor mücadelesi TSİ 14:00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Ümraniyespor-Menemenspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

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