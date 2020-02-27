Altınordu'dan kritik 3 puan!

TFF 1. Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında kazanan taraf 2-1'lik sonuçla Altınordu oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kendi evinde deviren kırmızı-lacivertli takım alt sıralardan kurtulmak için rahat bir nefes aldı.

TFF 1'inci Lig'de korkulu rüya görmek istemeyen Altınordu, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakiplerinin yenilgiler aldığı 24'üncü haftada evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek hayata döndü.

İzmir temsilcisi kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor'un yerinde saydığı haftada altın değerinde 3 puan kazanarak derin bir nefes aldı. Haftanın en karlı takımlarından biri olan kırmızı-lacivertliler, Altay'la oynayacağı derbi öncesi 27 puana ulaşarak ateş hattından bir adım daha uzaklaştı. Altınordu bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirerek kritik bir zafere imza attı. Geriye düştüğü 11 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 3 beraberlik alan İzmir temsilcisi, bu kez oyunun kaderini değiştirerek kazanan taraf olmayı başardı. Altınordu daha önce evinde oynadığı Adana Demirspor maçında skoru 2-0'dan 2-2'ye getirmiş, 2 kez geriye düşüp öne geçtiği Fatih Karagümrük deplasmanından son anda yediği golle 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Altınordu, önce öne geçip, sonra geriye düştüğü Osmanlıspor deplasmanından ise 2-2'lik beraberlikle dönmüştü.

EROĞLU: "GALİBİYET GÜZEL ŞEY"

Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 2-1 kazandıkları Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki Adana Demirspor deplasmanında 3-0 geriye düştükten sonra verdiğimiz reaksiyon aslında bu galibiyetin bir habercisiydi. Oyuna sonradan giren Okan, Kemal ve Yasin ile hücum zenginliğimizi artırıp maçın her anında diri kalarak sonuca gittik. Bu galibiyet, geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Galibiyet güzel şey" diye konuştu.

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