TFF 1. Lig: Adanaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1 | MAÇ SONUCU
TFF 1’inci Lig’in 24’üncü haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Ümraniyespor'da Serkan çalımlarla çizgiye indi. Serkan'ın ortasında Gimbert, savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Zayıf şutu kaleci İrfan Can çizgi üzerinden çıkardı.
34'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Ümraniyespor'da Serkan ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadaki Mehmet'ten seken topu Nouri aldı ve rakibini geçerek müsait pozisyondaki Glumac'a pas verdi. Glumac, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
39'uncu dakikada orta alanda aldığı topla atağa kalkan Adanaspor'da Diop çalımlarla Ümraniyespor kalesine sokuldu. Diop'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
62'nci dakikada Ümraniyespor'da Gökhan orta sahada topu kontrol etti. Gökhan, Adanasporlu Eren'in kayarak yaptığı müdahalesinde yerde kaldı. Maçın hakemi bu müdahalesinde Eren'e kırmızı kart gösterdi.
67'nci dakikada Ümraniyespor'da orta sahada kazandığı topla ileri çıkan Nouri, defansın arkasına sarkan Serkan'a ara pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can topu kontrol etti.
Karşılaşma, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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