26 Şubat 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Adanaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Ümraniye deplasmanda Adana'yı devirdi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 26.02.2020

1’inci Lig’in 24’üncü haftasında , sahasında konuk ettiği ’a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Ümraniyespor'da Serkan çalımlarla çizgiye indi. Serkan'ın ortasında Gimbert, savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Zayıf şutu kaleci çizgi üzerinden çıkardı.

34'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Ümraniyespor'da Serkan ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadaki Mehmet'ten seken topu Nouri aldı ve rakibini geçerek müsait pozisyondaki Glumac'a pas verdi. Glumac, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

39'uncu dakikada orta alanda aldığı topla atağa kalkan 'da Diop çalımlarla Ümraniyespor kalesine sokuldu. Diop'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

62'nci dakikada Ümraniyespor'da Gökhan orta sahada topu kontrol etti. Gökhan, Adanasporlu Eren'in kayarak yaptığı müdahalesinde yerde kaldı. Maçın hakemi bu müdahalesinde Eren'e kırmızı kart gösterdi.

67'nci dakikada Ümraniyespor'da orta sahada kazandığı topla ileri çıkan Nouri, defansın arkasına sarkan Serkan'a ara pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can topu kontrol etti.
Karşılaşma, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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