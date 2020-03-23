23 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Yılmaz Vural'dan corona virüs açıklaması! "Bir müddet oynamayalım"

Bir müddet oynamayalım
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Akhisarspor , corona virüsü nedeniyle maçların ertelenmesini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam "bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kalalım" dedi.

sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre onlardan uzak duralım ve koronavirüs için tedbirler alalım derken "Her şeyin başı sağlık sağlıktan öte yol yok. Dua ederken bile önce sağlık diyoruz, sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ulus olarak, futbolun tüm paydaşları olarak dikkatli olmalıyız. Sadece kendimizi değil ailemizi sevdiklerimizi ve tüm inanları düşünmemiz gerekiyor. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz. Bir süre sosyal mesafeye, hijyene daha da dikkat edelim. Allah korusun bir stadyumda, bir tesiste koronavirüs çıkara o stada ve o tesise giremeyiz. Futbola sahip çıkmak ve futbolun yarınları için bir müddet oynamayalım, ne olur ki hepimiz bir süre kalalım" açıklamasında bulundu.

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