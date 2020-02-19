19 Şubat 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hatasız galibiyet bizi kendimize getirdi

Yılmaz Vural: Hatasız galibiyet bizi kendimize getirdi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.02.2020

1'inci Lig'de lider Hatayspor'a bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırarak 7 maç sonra galibiyetle tanışan 'da teknik direktör , çıkışlarını sürdürüp yarıştan kopmayacaklarını söyledi.

Bu galibiyetle Play-Off hattına tutunan yeşil-siyahlılarda takımıyla 3'üncü maçında ilk kez 3 puan sevinci yaşayan Vural, "Bir takıma farklı oyun anlayışı oturtmak kolay değil. Kadromuzun deneyimli olması bizim için avantaj. Oyuncular kademe kademe istediklerimizi sahaya yansıtıyor. Öne geçmişken 3 puanı kaçırdığımız Menemenspor beraberliği sonrası hatasız oyunla aldığımız galibiyeti bizi kendimize getirdi. Hedefimiz önce ilk 6'dan kopmayıp ardından ilk 2'yi kovalamak" dedi.

Cumartesi günü konuk edecekleri 'ün 4 haftadır yenilmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Giresunspor'u yendikleri maçı 4 yardımcımla birlikte tribünden izledik. İyi ve hedefi olan bir rakibi ağırlayacağız. Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde iç sahada oynayacağız. İç sahada bu sezon yalnız 1 kez yenildik. Taraftarımızın desteğiyle bu avantajı iyi kullanırsak birbiriyle oynayacak rakiplerimizin alacağı sonuca göre ilk 2 yolunu açabiliriz. Akhisar'da şimdiden güzel bir sinerji yakaladık. Her gün ilçedeyim. Esnafla sohbet ediyoruz. Başkanımızla birlikte köyleri ziyaret ediyoruz. Sinerji, birliktelik ve kenetlenme bu takımı hedefine taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor'a büyük şans!

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