Adana Demirspor'da tek hedef galibiyet
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında seyircisiz oynayacakları Altınordu maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Tütüneker, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Bursaspor'a 2-1 mağlup olduklarını anımsattı. Bursaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Tütüneker, "Bursaspor maçında ilk yarı agresifliği uygulayamadık. Hatalarımız var, kaybettiğimiz toplarla golleri yedik. İkinci yarı daha iyiydik, golü bulduk. Biraz daha agresif oynayabilseydik yakalayabilirdik ama onu da yapamadık." diye konuştu.
Tütüneker, Altınordu maçına odaklandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kalan 12 haftamız var. Biz ligin içindeyiz ve iddiamız sürüyor. Kimse oyuna gelmesin. Kendi kendimizi yemeyelim. İkinci yarı oynanan 4 maçta iyi bir performans sergiledik. Bursaspor maçında iyi değildik, kötü maçlar da olacaktır. İnşallah Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor maçlarına devam ediyoruz, iddiamız sürüyor. Son maça kadar da iddiamız sürecek. İyi bir takımımız var. İnşallah Altınordu maçında istekli, arzulu oyunu devam ettirmeye çalışırız."
Altınordu maçının seyircisiz oynanacağını anımsatan Tütüneker, "Bu maçta daha iyi bir oyunla, istek ve arzuyla sahada olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...