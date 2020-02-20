20 Şubat 2020, Perşembe
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Hatayspor Eskişehirspor maçına hazır!
Giriş Tarihi: 20.02.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden olan Hatayspor Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, Eskişehirspor maçından üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirmek istiyor.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Eskişehirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından kampa girdi.
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