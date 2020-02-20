20 Şubat 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Hatayspor Eskişehirspor maçına hazır!

Hatayspor Eskişehirspor maçına hazır!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.02.2020

1. Lig ekiplerinden olan Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. yönetimindeki takım, Eskişehirspor maçından üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirmek istiyor.

Hatayspor, 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Eskişehirspor Tesisleri'nde, yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından kampa girdi.

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