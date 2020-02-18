18 Şubat 2020, Salı

TFF 1. LİG

Akhisarspor'a büyük şans!

Akhisarspor'a büyük şans!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.02.2020

1’inci Lig'de deplasmanda lider Hatayspor'u mağlup ederek 7 haftalık 3 puan hasretine son veren , 5 gün içinde 2 iç saha maçına çıkacak. 32 puan ve averajla Play-Off hattında bulunan yeşil-siyahlı ekip, cumartesi günü 'ü ağırladıktan sonra hafta içi mesaisinde 26 Şubat Çarşamba günü de Giresunspor'u konuk edecek.

, iç saha avantajını iyi değerlendirdiği takdirde üst gruptan kopmayacak. Yeşil-siyahlı ekip bu sezon daha önce evindeki 10 maçta; 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Akigo'da Karagümrük maçı öncesi , Muhammet Reis ve Alperen'in cezaları bitse de 'ın kazanan kadroyu bozması beklenmiyor.

KADERİN CİLVESİ

Akhisarspor'da 3 hafta önce görevinden ayrılan teknik direktör , son maçta eski öğrencilerinin mağlup ettiği lider Hatayspor'la sözleşme imzaladı. Akhisar yenilgisi sonrası zirvedeki yerini korumasına rağmen bu sezon ikinci kez teknik heyette değişikliğe giderek Bayram Toysal ile yollarını ayıran Hatayspor, takımı yeşil-siyahlıların eski teknik patronu Mehmet Altıparmak'a emanet etti.

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