17 Şubat 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Özer Hurmacı taraftarlardan özür diledi!

Özer Hurmacı taraftarlardan özür diledi!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.02.2020

1'inci Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde , sahasında konuk ettiği Demirspor'u 2-1 yendi. Zorlu randevunun 64'üncü dakikasında ise , itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan görerek oyun dışı kaldı. Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

'un Demirspor ile oynadığı maçta gören , taraftarlardan özür diledi. Öte yandan Bursaspor, bu sezon 6'ncı maçını 10 kişi tamamlarken, Özer Hurmacı bundan önce de iki kez sınırını aşarak, iki lig maçında forma giyememişti.

Bursaspor zirve takibini sürdürdü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Vural'dan flaş F.Bahçe sözleri: Oyun göremiyorum Vural'dan flaş F.Bahçe sözleri: Oyun göremiyorum
Hatayspor'da şok ayrılık! Hatayspor'da şok ayrılık!
Bursaspor zirve takibini sürdürdü Bursaspor zirve takibini sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör