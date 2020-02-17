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Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı!
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020
TFF 1. Lig takımlarından lider Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı. Hatayspor Kulübü, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bayram Toysal ve ekibine teşekkür edilerek, "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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