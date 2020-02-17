17 Şubat 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal ile yollar ayrıldı!

Hatayspor'da şok ayrılık!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

1. Lig takımlarından lider Hatayspor'da ile yollar ayrıldı. Hatayspor Kulübü, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ve ekibine teşekkür edilerek, "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

TFF 1. Lig: Bursaspor 2-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

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