17 Şubat 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altınordu'da yüzler gülüyor!

Altınordu'da yüzler gülüyor!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.02.2020

1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demirspor maçına odaklanan 'da sağ bek Kerim'in iyileşmesi yüzleri güldürdü.

deplasmanında ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle Akhisarspor, (D) ve karşılaşmalarında forma giyemeyen 22 yaşındaki savunmacının takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. İdman eksiği olan Kerim'in deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. ekibinde tedavisi süren ön libero Oğulcan bu hafta da kadroda yer almayacak.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak galibiyet yüzü göremeyen , hafta sonu karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Adana Demirspor deplasmanının ardından 26 Şubat Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceklerini belirten teknik direktör , "Üst üste iki zorlu maça çıkacağız. Bu iki karşılaşmadan 4 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Ligin ikinci yarısında Eskişehirspor maçı dışında kötü oynamadık. İç sahadaki başarımızı deplasmanda da sağlamak istiyoruz" dedi.

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