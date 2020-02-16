16 Şubat 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Bursaspor 2-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor zirve takibini sürdürdü
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 16.02.2020

1’inci Lig’in 22’nci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında ağırladığı ’u 2-1 yendi. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri ilk yarıda ve penaltıdan kaydederken, konuk ekibin tek golü ’den geldi. Maçı Bursaspor 10 kişi tamamlarken, 64’üncü dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 39’a yükseltti. Demirspor ise 34 puanda kaldı.

Maça baskılı başlayan , 11'inci dakikada öne geçti. , sağ kanattan getirdiği topla birlikte ceza alanına girerken çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci 'den seken topta ceza yayı üzerinde Traore'nin şutunu ceza sahası içerisinde tamamlayan , meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

İkinci gol için ataklarını sıklaştıran Bursaspor'un 35'inci dakikada geliştirdiği atakta Yevgen Seleznov, 'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Selenoz, yaptığı vuruşla Bursaspor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0.

Bursaspor, 43'üncü dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Yevgen Seleznov ve Traore'nin paslaşmalarının ardından Traore, topukla pasını ceza sahasının sağ çaprazına koşu yapan 'ya aktardı. Özer'in yaptığı vuruşta top kaleci Muhammed Şengezer'i geçerken, savunmada Adil Demirbağ son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
İkinci yarının ilk bölümlerinde baskılı oyun ortaya koyan , 43'üncü dakikada gole yaklaştı. Kullanılan korner atışı sonrası Adil

Demirbağ kafa vuruşunu yaparken, Burak Altıparmak'tan seken topa son anda uzanarak müdahale eden kaleci mutlak golü önledi.

64'üncü dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Özer Hurmacı, rakip lehine çalınan faul kararının ardından maçın hakemi Koray Gençerler'e itirazından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırıldı.
İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Demirspor, 69'uncu dakikada farkı bire indiren golü buldu. , topla birlikte girdiği ceza sahasında rakibinden sıyrılarak sol çaprazdan pasını içeriye doğru aktardı, burada hazır bekleyen ise yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

89'uncu dakikada sol kanattan serbest atış kullanan Volkan Şen, içeriye doğru ortaladı. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın uzaklaştırdığı topa ceza yayının gerisinden Jakup Kosecki sert vururken, meşin yuvarlak yandan auta yöneldi.
Karşılaşmayı Bursaspor, 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

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