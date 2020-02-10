Bursaspor zirve takibini sürdürüyor
Osmanlıspor deplasmanında 4 gollü galibiyete ulaşan Bursaspor’da moraller yeniden yükseldi. Liderin puan kaybıyla birlikte zirve iddiasını güçlendiren yeşil beyazlılar, Süper Lig yolunda önemli bir adım daha attı.
TFF 1'inci Lig'de geçtiğimiz haftasonu Osmanlıspor deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Bursaspor, yeniden şampiyonluk yarışında iddialı hale geldi. Puanını 36'ya çıkaran Bursa temsilcisi, lider Hatayspor'un da deplasmanda Fatih Karagümrük'e puan kaybetmesiyle birlikte aradaki puan farkını 6'ya indirdi. Bu sezon ligde ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden yeşil beyazlılarda, devre arasında takıma katılan Abdou Razack Traore de gol sevinci yaşadı. Diğer goller ise Özer Hurmacı, Recep Aydın ve Abdullahi Shehu'dan geldi.
ÜZÜLMEZ İLE 6. MAÇTA 4. GALİBİYET
Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yönetiminde çıktığı 6'ncı maçında ise 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu sezon yeşil beyazlıların başındaki ilk maçında Menemenspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Üzülmez; Hatayspor (2-1), Fatih Karagümrük (2-1), Akhisarspor (0-1) ve son olarak Osmanlıspor (2-4) maçında takımıyla üç puana uzandı. Bu sonuçla birlikte Bursaspor ayrıca, önceki hafta Eskişehirspor karşısında kaybettiği 1-0'lık maçı da telafi etti.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINA DAVET
Bursaspor, Osmanlıspor karşısında sergilediği performansla çarpıcı istatistiklere de imza attı. Bu sezon Adanaspor maçının ardından en fazla isabetli şut kaydettiği maçı çıkaran yeşil beyazlı oyuncular, 8 isabetten yarısını gole çevirmeyi başardı. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 kazanılan Adanaspor maçında ise Bursaspor, rakip kalede 10 isabet sağlamıştı.
Öte yandan sosyal medya üzerinden çağrılarda bulunan yeşil beyazlı taraftarlar, şimdiden 16 Şubat Pazar günü oynanacak Adana Demirspor maçına tüm Bursalıları tribünlere davet etti.
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