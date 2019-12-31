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TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2019-2020 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı. İşte geçtiğimiz sezonun puan durumuna göre hazırlanan takım harcama limitleri...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:13
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TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. İşte TFF'den yapılan o açıklama:

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir

Buna göre;

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TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

18.YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551-TL

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TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

17.GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951-TL

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TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

96.545.656-TL

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  • 19
TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

15.GÖZTEPE A.Ş.

88.726.737-TL

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