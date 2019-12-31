31 Aralık 2019, Salı
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TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2019-2020 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı. İşte geçtiğimiz sezonun puan durumuna göre hazırlanan takım harcama limitleri...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:13
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