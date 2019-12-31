TFF takım harcama limitlerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. İşte TFF'den yapılan o açıklama:

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir

Buna göre;