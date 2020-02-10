Ümraniyespor’da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrasında Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Ümraniyespor sosyal medya hesabından Taşyürek'e teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızın bugün içerisinde bulunduğu noktada, yönetim kurulumuz adına başkanımız Tarık Aksar ve hocamız Ahmet Taşyürek ile yapılan toplantı neticesinde yollarımızın ayrılması konusunda hem fikir kalınmış olup, değerli hocamız ve ekibinin sözleşmesi karşılıklı fesih edilmiştir. Ahmet Taşyürek kişiliği ile Türk futbol camiasının saygısını kazanmış, Ümraniyespor'a büyük başarılar katmış, kulüp tarihine ismini yazdırmış bir spor adamı olmuştur. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."
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