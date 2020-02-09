09 Şubat 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Giresun maçına yoğun kar engeli

Giresun maçına yoğun kar engeli
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.02.2020

1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Giresun Atatürk Stadı'ndaki mücadelede İstanbulspor 26. dakikada Cajic'le 1-0 öne geçti. Maçta kar yağışının yoğunlaşması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu 34. dakikada karşılaşmayı durdurdu. Ardından tatil edilen maç, bugün kaldığı yerden devam edecek.

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