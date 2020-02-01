01 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tarık Çamdal Adana Demirspor'da!

İşte Tarık Çamdal'ın yeni takımı!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

ekiplerinden 'un sözleşmesini feshettiği 'ın yeni takımı belli oldu. 'ın eski futbolcularından Tarık Çamdal, 1. Lig ekiplerinden 'a oldu.

, sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını 'na () bildirdi.

Tarık Çamdal, ile sözleşmesini devre arası döneminin son gününde sonlandırmıştı.

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