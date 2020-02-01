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Tarık Çamdal Adana Demirspor'da!
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın eski futbolcularından Tarık Çamdal, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu.
Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşmesini devre arası transfer döneminin son gününde sonlandırmıştı.
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