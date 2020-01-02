02 Ocak 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a transfer yasağı!

Akhisarspor'a transfer yasağı!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 Giriş Tarihi: 02.01.2020

'de devreyi 5. sırada tamamlayan 'a yasağı geldi. Cezanın Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon Euro civarında borç nedeniyle verildiği öğrenildi.

Geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu olan ve UEFA Avrupa Ligi'nden de gelir elde eden , bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı.
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