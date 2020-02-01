01 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

MAÇ SONUCU l Keçiörengücü 1-3 Adana Demirspor l ÖZET

Adana Demirspor deplasmanda 3 golle kazandı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 01.02.2020

1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında 'a 3-1 mağlup oldu.

1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında 'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal x, Ali Can Alp x

Keçiörengücü: Metin Uçar x, Abdulkadir Korkut x (Devrim Taşkaya dk. 85 ?), Samet Akaydin x, Erdi Dikmen xxx, Soner Gönül xx, İshak Çakmak x, x, Cem Ekinci x, Madinda x (Uğur Utlu dk. 76 x), Diabang x, Bokila x (Kone dk. 74 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Okan Alkan xx, Adil Demirbağ xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Sinan Kurt xx, Carayol x ( dk. 46 xx), Aosman xxx, xxx (Vedat Bora 90+3 ?), Traore xx, Dibba x (Mehmet Akyüz dk. 81 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Sarı Kart: Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor), Burak Aydın (Keçiörengücü)

Goller: Aosman (dk. 51), Erkan Zengin (dk.79), Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü) - ANKARA

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