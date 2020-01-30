30 Ocak 2020, Perşembe
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Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı
Giriş Tarihi: 30.01.2020
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.
Cesar Grup Ümraniyespor'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.
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