30 Ocak 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 30.01.2020

1. Lig ekibi , Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Yılmaz Vural yeni takımıyla imzaladı! Yılmaz Vural yeni takımıyla imzaladı!
Dadaş destanı Dadaş destanı
Samsun bayramı Samsun bayramı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör