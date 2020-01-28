Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi sona erdi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu dönemi resmen sona erdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'istifasını sunan teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız' ifadeleri kullanıldı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e istifasını sunan teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Futbol takımının içinde bulunduğu durumda kan değişikliğinin fayda sağlayacağına inandığını söyleyen Engin İpekoğlu, "Adanaspor bizim camiamız. Bu bağlamda katkı koyacağına inandığım her adım bizim için önemli. Sayın başkanımız Bayram Akgül'e istifamı kabul etmesini rica ettim. Adanaspor bizim için sıradan bir kulüp değil. Kan değişiminin bu kritik süreçte takıma fayda sağlayacağına inanıyorum. Başta sayın başkanımız Bayram Akgül'e ve yönetimine, kulüp personeline ve bizleri yalnız bırakmayan desteklerini her daim hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu'na kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Öte yandan TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyen takım sayısı 3'e düştü.

Geçen yıl Süper Lig'den düştükten sonra teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 19. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından dün tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı ekipteki bu değişikliğin ardından ligde teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 15'e yükseldi.

Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekipler, sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı.

Ligde 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında dörder, 2016-2017'de 3, 2015-2016'da ise 1 takım teknik direktör değiştirmemişti.