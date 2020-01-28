28 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada Trabzonspor'u elemek istiyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada Trabzonspor'u elemek istiyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.01.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, çeyrek finalinde 'u elemek istediklerini söyledi.

Üneş, 'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'un çeyrek finalinde ile eşleştiğini anımsattı.

Kupada başarılı olduklarını belirten Üneş, "İnşallah Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u eleyip yarı finale çıkacağız. Takımımızın sağladığı başarıya katkı sunan destekçilerimiz de var." diye konuştu.

"Takımımızı önce Süper Lig'e sonra da daha ileriye taşıyacağız"

Üneş, kulübün onursal başkanı 'in takıma büyük destek sağladığını ve her zaman takımın yanında olduğunu aktardı.

Hem lig hem de kupada aldıkları başarılı sonuçlara yenilerini eklemek istediklerini dile getiren Üneş, şunları kaydetti:

"Takımımızı kupada çeyrek finalden yarı finale taşıyacağız. Takımımızın hak ettiği yer 'dir. Eğer bir aksilik olmazsa şehrimizin, hak ettiği yer olan Süper Lig'de olması gerekiyor. Onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in bize gösterdiği hedefte yürümeye devam edeceğiz. Takımımızı önce Süper Lig'e sonra da daha ileriye taşıyacağız."

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