MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasının kapanış müsabakasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 24'e, İzmir ekibi ise puanını 20'ye yükseltti.

Karşılaşmada, Fatih Karagümrük, 44'üncü dakikada Jorquera ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda Altınordu 63'üncü dakikada Kemal Rüzgar'ın attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. 70'inci dakikada bu gole Ramazan Civelek ile cevap veren ev sahibi tekrar öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında İzmir ekibi Kemal Rüzgar'ın 2 dakikada attığı iki golle mücadelede öne geçti: 2-3. Son dakikalarının nefes kestiği mücadelede Karagümrük 90+7'nci dakikada penaltı kazandı. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Jorquera maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 3-3 sona erdi.