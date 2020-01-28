28 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-3 Altınordu

Uzatmalarda tam 3 gol! Muhteşem maç...
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.01.2020

1'inci Lig'in 19'uncu haftasının kapanış müsabakasında , konuk ettiği ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 24'e, ekibi ise puanını 20'ye yükseltti.

Karşılaşmada, , 44'üncü dakikada Jorquera ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda 63'üncü dakikada 'ın attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. 70'inci dakikada bu gole Ramazan Civelek ile cevap veren ev sahibi tekrar öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ekibi Kemal Rüzgar'ın 2 dakikada attığı iki golle mücadelede öne geçti: 2-3. Son dakikalarının nefes kestiği mücadelede Karagümrük 90+7'nci dakikada penaltı kazandı. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Jorquera maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

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