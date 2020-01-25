25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Diyarbekir’e 2 takviye

Diyarbekir’e 2 takviye
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Diyarbekirspor, Uşakspor forveti Feyyaz Aydil ve Sakarya'nın sağ beki Orkun Dervişler ile anlaştı.

Diyarbekirspor, Uşakspor forveti Feyyaz Aydil ve Sakarya'nın sağ beki Orkun Dervişler ile anlaştı. 3. Lig ekibi, yönetim kurulunun kararıyla 2020-2021 sezonundan itibaren Diyarbakırspor ismini taşıyacak.
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