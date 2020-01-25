Diyarbekir’e 2 takviye

Diyarbekirspor, Uşakspor forveti Feyyaz Aydil ve Sakarya'nın sağ beki Orkun Dervişler ile anlaştı.

TFF 1. LİG HABERLERİ

Diyarbekirspor, Uşakspor forveti Feyyaz Aydil ve Sakarya'nın sağ beki Orkun Dervişler ile anlaştı. 3. Lig ekibi, yönetim kurulunun kararıyla 2020-2021 sezonundan itibaren Diyarbakırspor ismini taşıyacak.