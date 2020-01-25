25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu kiraladı

Altınordu kiraladı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 19 yaşındaki hücumcu bu sezon 1'i Süper Lig, 4'ü kupa, 5'i U19 Ligi olmak üzere 10 maça çıkıp 1 gol attı.
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