Altınordu kiraladı

Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 19 yaşındaki hücumcu bu sezon 1'i Süper Lig, 4'ü kupa, 5'i U19 Ligi olmak üzere 10 maça çıkıp 1 gol attı.