25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Arslan gitti

Arslan gitti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Bolu, Osmanlı maçının sonunda taraftarlarla kavga eden 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bolu, Osmanlı maçının sonunda taraftarlarla kavga eden 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu 2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından taraftarlara küfür etmişti. Hakan bu sezon 11 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Bursaspor Seleznov ile güldü! Bursaspor Seleznov ile güldü!
''Trabzon'u da eleyeceğiz'' ''Trabzon'u da eleyeceğiz''
Ömer Şişmanoğlu Erzurum’da Ömer Şişmanoğlu Erzurum’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör