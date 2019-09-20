20 Eylül 2019, Cuma

TFF 1. LİG

TFF'den kulüplere puan silme cezası

Bursaspor'a puan silme cezası
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.09.2019

(), ulusal lisans şartlarını yerine getiremeyen TFF 1. Lig kulüpleri , ve 'a üçer puan silme cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunduğu, en üst 3 lig olan , TFF 1. Lig ile TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularının sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendiği belirtildi.

Açıklamada, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig'den , , , TFF 2. Lig'den ise Birevim Elazığspor, , Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor kulüplerine üçer puan silme cezası verildiği bildirildi.

Süper Lig'den Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'den Adanaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 2.Lig'den , Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe, Sivas Belediyespor, ve Kömür Spor kulüplerine Ulusal Lisans verildiği ifade edildi.

Böylece, 2019-2020 sezonu kulüp lisans sürecinin tamamlandığı ve en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 14'ünün , 44'ünün Ulusal Lisans aldığı aktarıldı.



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