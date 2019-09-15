15 Eylül 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor - Adana Demirspor: 0-0

Adana derbisinde gol sesi çıkmadı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.09.2019

1'inci Lig ekiplerinden , ev sahibi olduğu derbi maçta ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada 'un sağ kanattan geliştirdiği atakta çalımlarla ceza sahasına giren 'in şutunu kaleci Goran çeldi. Dönen topu kontrol eden 'nin şutu auta çıktı.

40'ıncı dakikada sol kanatta topla buluşah Volkan Şen, ceza sahasına girerek topa vurdu, savunmaya çarpan top Berk'in önünde kaldı. Berk vuruşunu yaptı, top auta gitti.

58'inci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Serdar, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

67'nci dakikada Aorta sahada topla buluşan Berk, ceza sahasına girdiği anda pasını Samed'e aktardı. Samed'in vuruşu az farkla auta çıktı.

82'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Gladkyy'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Samet Ali, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu Goran'ın üzerine yolladı. Demirspor net gol pozisyonundan yararlanamadı.
Karşılaşma golsüz sonuçlandı.



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