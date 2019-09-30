30 Eylül 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Hatay'dan çıkış yok

Hatay'dan çıkış yok
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 30.09.2019

TFF 1. Lig'de , bu sezon ilk kez yuvasındaydı. 58’de Mirkan Aydın’ın kafa golüyle Eskişehir’i yıktı ve iç sahada yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Sezona kendi stadyumundan yoksun başlayan Hatay nihayet yuvasına kavuştu. İlk iki iç saha maçında Bolu ve Ankara'ya giden dün ise Antakya Stadı'nda Eskişehir'i ağırlayan bordo-beyazlılar, 3 maçlık kazanamama serisine da son verdi. 58'de soldan Caner'in ortasına ceza sahasında Mirkan Aydın kafayı vurdu: 1-0. Maç bu sonuçla sona ererken, ligde iç sahada yenilmezlik serisini 14, toplamda 19 maça çıkardı.
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