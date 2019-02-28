Ümraniyespor gözünü Avrupa'ya dikti

Kupada Fenerbahçe’den sonra Trabzonspor’u eleyen Ümraniye gözünü Avrupa Ligi’ne dikti. Camiada “Finalde Galatasaray’ı isteriz” sesleri var.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u eleyerek yarı finale kalan Ümraniyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda tutulmayan kırmızı- beyazlılar 3. turda Erzin, 4. turda Erzincan, 5. turda 1461 Trabzon'u saf dışı bırakmıştı. Son 16'da F.Bahçe'yi iki maçta da 1-0'lık skorlarla deviren Ümraniye, Trabzon'u da geçerek tarihinde ilk kez yarı finale kaldı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Dört büyüklerden ikisini eledik. Finale kalırsak G.Saray'ı isteriz. Çünkü o zaman UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma şansımız olacak" yorumunda bulundu.