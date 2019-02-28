28 Şubat 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Ümraniyespor gözünü Avrupa'ya dikti

Ümraniyespor gözünü Avrupa'ya dikti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Kupada Fenerbahçe’den sonra ’u eleyen Ümraniye gözünü ’ne dikti. Camiada “Finalde Galatasaray’ı isteriz” sesleri var.

Ziraat çeyrek finalinde 'u eleyerek yarı finale kalan Ümraniyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda tutulmayan kırmızı- beyazlılar 3. turda Erzin, 4. turda , 5. turda 1461 'u saf dışı bırakmıştı. Son 16'da F.Bahçe'yi iki maçta da 1-0'lık skorlarla deviren Ümraniye, Trabzon'u da geçerek tarihinde ilk kez yarı finale kaldı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Dört büyüklerden ikisini eledik. Finale kalırsak G.Saray'ı isteriz. Çünkü o zaman 'ne direkt katılma şansımız olacak" yorumunda bulundu.

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