Parola 3'te 3

Osman Özköylü, şampiyonluğun şifresini verdi: “Sıradaki 3 maçı kazanırsak mutlu sona ulaşırız.”

Spor Toto 1. Lig'i kasıp kavuran Osmanlıspor, Süper Lig için geri sayıma geçti. 10'da 10 yapan mor-sarılılar, yeni hedefini önümüzdeki 3 maçı kazanmak olarak belirledi. Play-off yarışı veren Gazişehir, Adana Demir ve Hatay'la karşılaşacak başkent ekibi, şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini düşünüyor.



FİNALE GELDİK

Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü de oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu maçlara dikkat çekti. 10'da 10 yaptıklarını hatırlatan Özköylü, "Artık final haftalarına girdik. Önümüzdeki 3 maçta da direkt rakiplerimizle oynayacağız. Sıradaki 3 maçı kazanırsak devre dışı kalacaklar. Biz de mutlu sona bir adım yaklaşacağız" sözlerini sarf etti.