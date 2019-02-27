Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de

Spor Toto 1. Lig'de son 12 haftada 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderliğe yükselen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz bir sistem takımıyız. Bir oyuncunun parlayarak maç kazandırdığı bir takım değiliz." dedi.

Özköylü, Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Abalı Denizlispor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Denizlispor'un 14 maçlık yenilmezlik serisine ve liderliğine son verdikleri maça ilişkin Özköylü, "En büyük avantajımız sezon başında Denizlispor'da çalışmam, o takımı ve oyuncularını iyi tanıyor olmamdı. Bu maçla ilgili yaptığımız planlamanın oyuncularımız tarafından mükemmel şekilde uygulanmasından dolayı bizim adımıza çok başarılı bir maç geçti. Ligin en fazla gol atan takımlarından birine karşı çok dengeli ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibin önemli oyuncularını etkisiz hale getirdik. Onların hücumsal etkinliklerini minimize ettik. Kendi kaptığımız toplarla etkili olmaya çalıştık ve bunlarla da iki gol bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Özköylü, maçın son dakikasında şansın da yanlarında olduğunu dile getirerek, "Özellikle son dakikada gelen golün öncesinde direkten dönen toplarda gerçekten şanslıydık. Allah yardım etti. Dönen topun gol olmasının bize üç puanın yanında ikili averaj konusunda da çok büyük faydası oldu. Şu an Denizlispor'la ikili averajda da eşit durumdayız. Üç puanlık değil, dört puanlık maç kazandık. Çok iyi bir oyunla net bir skor aldık." diye konuştu.

Göreve gelmesinin ardından Osmanlıspor'un 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik almasıyla ilgili soruya Özköylü, "Gerçekçi olmak lazım. Böyle bir sonucu bekliyor muyduk? Biz de beklemiyorduk." cevabını verdi.

Takımla yaptığı ilk toplantıda oyuncularına ilk 6'da yer alacaklarını söylediğini aktaran Özköylü, şöyle devam etti:

"Bizim öncelikle kendimizi play-off'a atmamız, orada ligin zirvesini zorlamamız gerekiyordu. Takım içerisindeki dinamizmi, potansiyeli açığa çıkarmak için gerçekten çok çalıştık. Bu anlamda oyuncularımızın bize yardımı çok fazla oldu. Daha önce birlikte çalıştığımız oyuncuların fazlalılığı ve Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer, Anıl Karaer, Zydrunas Karcemarskas gibi lider vasıflı oyuncuların takım içinde olması çok büyük katkı sağladı."

Özköylü, alınan galibiyetlerin takımın motivasyonunu ve enerjisini daha yukarılara çıkardığını vurgulayarak, "Potansiyel sahibi ancak sezon başı bazı sorunlarla lige girmiş, bu sorunları maalesef o süreçte aşamamış bir takım vardı. Biz tamamen bu sorunlardan takımı arındırmaya çalıştık. Kafalarını sadece sahaya ve futbola vermelerini sağladık. Bunun yanında oyun sistemimizi takıma yavaş yavaş entegre etmeye çalıştık. Bunda da kısa sürede başarılı olduk. Biz bir sistem takımıyız. Bir oyuncunun parlayarak maç kazandırdığı bir takım değiliz." ifadelerini kullandı.

"Karcemarskas bu ligin çok üzerinde bir kaleci"

Litvanyalı tecrübeli kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın takımın başarısında önemli rol oynadığının altını çizen Özköylü, şunları kaydetti:

"Karcemarskas bu ligin çok üzerinde bir kaleci. Biz geldiğimizde hiç oynamamıştı. Gerek kulüple gerekse daha önceki teknik ekiple bazı sorunlar yaşamış. Sakatlık problemi de vardı, motivasyonu düşüktü. Geldiğimde ilk konuştuğum oyuncuydu. Ona kendisine ihtiyacım olduğunu söyledim. Kulübün ona, onun da futbol oynamaya ihtiyacı var. Biz onunla çok doğu bir iletişim kurduk. İyi bir hoca-futbolcu görüşmesi yaşadık. O benim ne istediğimi, ben de onun ne hissettiğini ve neler yaşadığını iyi anladım. O da bize çok büyük bir emek harcadı.

Performansıyla hem bize hem de takıma çok büyük bir güven verdi. Sahada oyuncuların arkada böyle bir kalecinin olduğunu bilmesi, onun varlığını hissetmesi güven verir. Takım da bunu büyük oranda hissetti. Takımdaki oyuncularımızın hepsinin tecrübeli, lig görmüş, Avrupa Ligi oynamış oyuncular olması, saha içindeki yapacakları işi çok iyi bilmeleri, bizim adımıza çok önemli. Bu bizim takımın az gol yeme adına en büyük özelliği."

Özköylü, önlerinde 11 maçın bulunduğunu hatırlatarak, "Geldiğimiz nokta çok önemli. Buraya gelene kadar çok önemli başarılar elde ettik. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ancak burada kalmak daha zor. Çünkü artık lider, hedef takımsınız. Rakipler size karşı çok daha farklı oynayacak. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek bu ciddiyeti daha fazla göstererek sonraki süreçte olduğumuz yeri muhafaza etmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

İç saha maçlarını Eryaman Stadı'nda oynamak için yaptıkları başvurunun kabul edilmediğinin bilgisini veren Özköylü, "Zaten Yenikent bizim alışık olduğumuz bir stat. Ancak tabii ki Eryaman Stadı'nın ambiyansı, ortamı çok daha farklı. Orada oynayabilsek çok daha güzel olurdu ama hiç fark etmez." diye konuştu.

Burhan Eşer: "Zirve yarışı enteresan bir hal aldı"

Osmanlıspor'un tecrübeli futbolcusu Burhan Eşer, ligde iyi bir konuma geldiklerini belirterek, "Zirve yarışı enteresan bir hal aldı. İki yıldır bu ligde şampiyonluk yaşıyorum. Bu kadar birbirine yakın güç dengeleri olan bir lig yaşamadım. Kalan 11 haftada psikolojik ve takım bütünlüğü olarak iyi duranın bu ipi göğüsleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Süper Lig hedefini gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Burhan, "12 maçlık güzel bir gidişatımız var ancak lig bitiminde başarı gelmediği zaman yaptığınızın hiçbir anlamı olmuyor. Rakiplerimiz bize ekstra motive olacak. Maç maç düşünüp hedefimize ulaşmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

Devre arasında yapılan transferlerin takım içerisindeki rekabeti artırdığına işaret eden Burhan, şunları söyledi:

"Tabii bu rekabet takıma yansıyor. Kimse formasını kaptırmak istemiyor. Oynamayan grup da biraz daha üstüne katıp şans geldiğinde değerlendirmek istiyor. Devre arasında yaptığımız transferlerden belki şu anda oyuncu bazında çok faydalanamıyoruz ama rekabet anlamında bize pozitif katkısı oldu. Denizlispor'a son dakikada attığımız golden sonra yedek kulübesinden oynamayan 5 arkadaşımız sahaya atladı. Bu da maçın en güzel görüntüsüydü."

Burhan, "Daha önce Gençlerbirliği formasını da giymiş bir oyuncu olarak iki takımın Süper Lig'e çıkmasını arzu eder misin?" sorusuna ise "Bizden sonra çıkmasını istediğim bir takım olursa üç yıl emek verdiğim Gençlerbirliği Kulübü var. Rahmetli İlhan Cavcav'ın döneminde orada futbol oynamıştım. Onların da bende çok büyük emeği var. Bizden sonra Gençlerbirliği'nin çıkmasını isterim." cevabını verdi.