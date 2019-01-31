31 Ocak 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Gladky Demir’de

Gladky Demir’de
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 31.01.2019

ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Ukraynalı yıldız forvet, lacivert-maviler ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon transfer döneminin en hızlı takımlarından olan , yeni bir golcüyü renklerine bağladı. Lacivert-maviler, ile yollarını ayıran Oleksandr Gladky ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Rize'de sezonun ilk yarısında çıktığı 13 maçta 3 kez fileleri sarsan 31 yaşındaki Ukraynalı kariyerine ülkesinde başlamıştı. ile futbola adım atan Gladky, daha sonra Shakhtar, Dnipro, Karpaty, , Chornomorets'te de top koşturdu. Gladky'nin kariyerinde 1 Kupası, 5 Ukrayna Ligi, 2 Ukrayna Kupası, 4 Ukrayna Süper Kupası ve 2 kez de gol krallığı bulunuyor. Gladky, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

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